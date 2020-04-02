Новосибирская полиция составила 7 протоколов из-за нарушения режима самоизоляции

Новосибирские полицейские отчитались о ходе проверки соблюдения гражданами режима самоизоляции в связи с угрозой распространения коронавируса.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, за первый день режима самоизоляции. «В настоящее время сотрудниками полиции составлено 7 административных протоколов по основаниям, предусмотренным ст. 19.4 КоАП РФ», — уточнили в полиции. Эта статья предусматривает административное наказание за «неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), должностного лица организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора, должностного лица органа, осуществляющего муниципальный контроль». В основном представители силовых структур ограничивались профилактическими беседами, которых было проведено 60 тыс. Особое внимание при этом было уделено пожилым новосибирцам, уточнили в полиции.

Напомним, согласно постановлению губернатора Новосибирской области № 48, ограничительные меры в регионе вводятся с 20 часов по нск 31 марта и продлятся до 24 часов нск 5 апреля текущего года. По данным МВД РФ, всего в России на 1 апреля было составлено 1 тыс. 250 административных протоколов в отношении граждан, нарушающих установленные ограничения. Из них 754 по ст. 19.4 КоАП, остальные – за невыполнение предписания надзорного органа и нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ.

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