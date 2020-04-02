Налоговики сообщили о продлении сроков представления налоговых деклараций

Сроки предоставления налоговых деклараций и расчетов будут перенесены, согласно Указу президента России Владимира Путина «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» с 30 марта по 3 апреля 2020 года.

Федеральная налоговая служба информирует, что в соответствии с Указом президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»с 30 марта по 3 апреля 2020 года, сроки представления налоговых деклараций (расчетов) продлеваются до 6 апреля текущего года. Срок уплаты налогов (авансовых платежей по налогам) и сборов, приходящийся на вышеуказанный период, согласно письму ФНС, также переносится на 6 апреля.

Переносы сроков не касаются упомянутых в указе президента работников: непрерывно действующих организаций; медицинских и аптечных организаций; организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости; организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения; организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.

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