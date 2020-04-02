Федеральный бюджет выделил Омской области 87 млн на поддержку бизнесменов

Пострадавшие от ввода ограничительных мер из-за коронавируса владельцы компаний и частные предприниматели в Омской области получат 87,8 млн рублей. Средства выделяются из федерального бюджета.

Как сообщили в пресс-службе правительства Омской области, на финансовую поддержку могут претендовать работодатели, которые разместят сведения о планируемых высвобождениях, переводе работников на удаленный режим работы, задолженности по заработной плате, на портале «Работа в России». Средства, в том числе, будут направлены на частичную оплату труда уволенных работников в связи с ликвидацией компании или сокращением штата, а также помощь коммерсантам, открывшим дело для временной занятости оставшихся без работы. Планируется, что меры позволят трудоустроить порядка тысячи работников.

По данным регионального минтруда, пока резкий рост безработицы в Омской области не зафиксирован. «Информация об увольнении работников в связи с ограничительными мерами в минтруда Омской области пока не поступала», — говорится в сообщении облправительства. По данным региональных властей, в режим неполной занятости пока перешли четыре организации – три гостиницы, и компания, работающая в сфере культуры. По прогнозам специалистов минтруда, режим неполной занятости будут вводить в сферах торговли, туризма, предоставления услуг населению, общественного питания, авиаперевозок, культуры и спорта.

О том, будут ли транши из федерального бюджета выделены для поддержки бизнесменов в других регионах СФО, на сайтах областных властей пока не сообщается.

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