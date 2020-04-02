На состоявшемся 1 апреля заседании правительства РФ вице-премьер отметила, что региональные власти «должны искать компромисс между ограничительными мерами и развитием экономики конкретного региона», сообщает РИА «Новости».

Вице-премьер правительства России Татьяна Голикова на дистанционном совещании членов кабинета с президентом Владимиром Путиным сказала, что важен компромисс между ограничительными мерами и развитием экономики в конкретном регионе.

«Это очень важно для того, чтобы не допустить серьезного снижения экономических показателей», — отметила вице-премьер правительства.

Ранее, как сообщает «Лента», руководитель Роспотребнадзора Анна Попова также призвала продлить выходные дни «Очень важно не останавливаться в проведении всех принятых ранее мер, поскольку эффект от них есть, но он «сиюминутный». Попова отметила, что в противном случае есть риск быстрого распространения коронавирусной инфекции на территории всей России.

Во всем мире число зараженных, по данным на 1 апреля достигло 861 тысячи, умерших — 42 тысяч. Выздоровели более 178 тысяч человек. В России зафиксировано 2777 случаев заражения коронавирусом. 24 человека умерли и 190 вылечились.

Напомним, в Новосибирске на настоящий момент заражено COVID-19 десять человек.

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