Зампредседателя правительства Тувы возглавил Совет директоров банка «НБТ»

Первый заместитель председателя правительства Республики Тува Александр Брокерт возглавил Совет директоров «Народного банка Тувы» (НБТ).

Решение было принято на прошедшем в минувшую среду заседании Совета директоров банка. В правительстве Тувы Александр Брокерт курирует вопросы экономики, инвестиций, внешнеэкономической деятельности и межрегионального сотрудничества. До административной работы он руководил кызылским филиалом компании «Улугхем уголь». В Совет директоров «НБТ» Александр Брокерт вошел в сентябре 2017 года.

Напомним, в конце января текущего года Совет директоров АО «Народный банк Тувы» расторг трудовой договор с председателем правления финансовой организации Денисом Воротниковым. За прекращение полномочий Дениса Воротникова Совет директоров высказался единогласно. Исполняющим обязанности председателя правления банка назначен его заместитель Орлан Ооржак.

По данным Центробанка, «Народный банк Тувы» был зарегистрирован в 1990 году, размер уставного капитала составляет 186,6 млн рублей. Банк участвует в системе страхования вкладов. Акционерами банка являются минземимущество Республики Тыва (68,09 % в уставном капитале), АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Республики Тыва» (12,61% в уставном капитале), а также две коммерческие организации и акционеры-миноритарии.

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