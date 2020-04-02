2 апреля полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло провёл заседание координационного штаба по предупреждению и борьбе с распространением COVID-19 на территории округа.

Сергей Меняйло призвал активизировать работу специалистов территориальных подразделений Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по реализации мероприятий, направленных на снижение рисков распространения коронавируса и предупреждение возможного ухудшения ситуации в округе. Территориальным органам Федеральной антимонопольной службы рекомендовано усилить мониторинг цен на продукты первой необходимости в торговых сетях регионов округа.

Ранее власти Новосибирской и Омской областей отмечали, что держат под контролем ситуацию с ценами на основные продукты питания. 31 марта министр промышленности и торговли Новосибирской области Андрей Гончаров отмечал, что на несколько рублей подорожал картофель, однако это вызвано сезонностью, старые запасы заканчиваются. «Непонятен ажиотаж вокруг гречки. Попросили ритейлеров проанализировать товар. Сейчас более 300 т на оптовых складах», — отмечал Андрей Гончаров.

Стоит отметить, что в конце марта депутат Государственной думы РФ Дмитрий Савельев предложил также временно заморозить основные цены на основные продукты питания и услуги. «Коронавирусом и закрытием границ с другими странами недобросовестные бизнесмены пытаются прикрыть любой немотивированный рост цен – вплоть до подорожания проезда в общественном транспорте или услуг ЖКХ, — отмечал депутат. — Я убеждён, что на федеральном законодательном уровне следует зафиксировать цены на основные продукты и услуги, пока сохраняется столь сложная ситуация».

Напомним, что по данным на утро 2 апреля территориальных подразделений Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в регионах Сибирского федерального округа за всё время эпидемии зарегистрировано 59 подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.