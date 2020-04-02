Банк ВТБ в марте 2020 года зафиксировал рекордное число акционеров. Общее количество лиц, владеющих акциями банка, по состоянию на 1 марта составило более 199 тысяч, в том числе около 198 тысяч частных инвесторов. Эти показатели являются максимальными за всю историю публичного обращения акций ВТБ.

За год количество держателей ценных бумаг банка выросло на 47%, причём наибольший прирост произошёл в течение последних трех месяцев. За период с декабря по март число акционеров ВТБ выросло на 25%. Увеличение произошло в основном в сегменте розничных инвесторов, доля которых в настоящий момент составляет 8,3% от акций в свободном обращении (+1 п.п. за год).

В Новосибирской области количество акционеров банка на 1 марта составило более трех тысяч человек, увеличившись с начала года на треть. Традиционно количество миноритариев ВТБ в регионе растет наиболее высокими темпами: за 2019 год их число увеличилось в полтора раза. Новосибирская область входит в топ-20 регионов по числу держателей акций ВТБ.

В банке ВТБ ежегодно проводится около 70 мероприятий для частных инвесторов, для акционеров также доступны дистанционные каналы коммуникации, включая мобильное приложение «Акционер ВТБ» и систему электронного голосования на собраниях акционеров. Важное место в системе корпоративного управления занимает независимый Консультационный совет акционеров (КСА), представители которого входят в состав Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии банка.

С 2018 года ВТБ реализует программу привилегий для держателей акций банка, в рамках которой предлагаются специальные условия по кредитным, пакетным, страховым, инвестиционным и иным банковским продуктам. Базовый объем привилегий предоставляется при владении любого количества акций банка. За период действия программы акционеры ВТБ оформили через программу привилегий более 140 тысяч различных продуктов.

По информации Московской биржи, акции ВТБ входят в число наиболее популярных бумаг в портфелях частных инвесторов. С начала 2019 года акции ВТБ в своих портфелях имели от 8,5% до 11,7% активных инвесторов.

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