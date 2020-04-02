Концентрат, из которого делают дезинфицирующий раствор для обработки перрона новосибирского аэропорта, изготовлен на НЗХК.

Обработка привокзальной площади и аванперрона в «Толмачево» была введена в в качестве дополнительной меры противоэпидемиологической защиты, сообщается на сайте аэропорта.

Дважды в сутки раствором гипохлорита натрия обрабатываются открытые места, где обычно скапливаются люди – привокзальная площадь и аванперрон.

Этот раствор как бактерицидное и стерилизующее средство применяется в сельском хозяйстве, медицине и пищевой промышленности. Он используется в качестве бытового и промышленного отбеливателя и дезинфектанта, окислителя для некоторых процессов химического производства, а также как средство очистки и обеззараживания воды.

В аэропорту Толмачево этот раствор применяется при хлорировании автоцистерн для заправочных машин, которые заправляют водой самолеты и для дезинфекции водопроводного хозяйства аэропорта.

Напомним, в Новосибирской области усилена санобработка общественного транспорта.

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