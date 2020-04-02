«Континент Сибирь» продолжает серию публикаций «Бизнес против коронавируса», в которой мы рассказываем о том, какие меры предпринимают компании в регионе для минимизации угрозы распространения коронавируса для своих клиентов и сотрудников. На этот раз о предпринимаемых мерах рассказала Сибирская генерирующая компания (СГК).

Нерабочая неделя, объявленная в России с 28 марта по 5 апреля в связи с пандемией коронавируса, обязала руководство компаний перевести свои услуги и персонал на дистанционный режим. Однако не все предприятия и организации способны выполнить эти требования в полном объеме. Например, энергетика по объективным причинам не может полностью перейти на «удаленку».

В Сибирской генерирующей компании (СГК) пояснили, как работают станции в условиях всеобщей изоляции, когда закончится отопительный сезон, хватит ли топлива до настоящей (а не календарной) весны и как защищен персонал, оставшийся на рабочих местах.

«Директора станций и главные инженеры находятся на своих рабочих местах. Количество сотрудников технических служб соответствуют режиму работы наших станций. Руководители основных цехов также находятся на рабочих местах. Ремонтный персонал трудится в обычном режиме. На удаленную работу переведены службы поддержки производства, отделы подготовки ремонтов», — рассказывает технический директор СГК Олег Петров. По его оценкам, примерно 70% сотрудников компании переведены на дистанционную работу.

Когда в России была объявлена нерабочая неделя, Олег Петров находился в отпуске у себя на родине в Минусинске, и в сложившейся ситуации решил изолироваться в Сибири. «В принципе все равно, откуда контролировать работу. Пожалуй, находиться в одном часовом поясе с нашими станциями гораздо удобнее, чем быть на удаленке в Москве», — пояснил Петров.

Говоря о мерах, которые сегодня приняты по защите персонала СГК, он отмечает, что во-первых, на проходных станций теперь дежурят медики. Весь персонал, заступающий на смену, проходит обязательный медицинский осмотр. Врачи измеряют температуру, оценивают общее состояние. Во-вторых, на всех предприятиях СГК ведется информационная работа. «Мы объясняем людям, что такое коронавирус, как защитить себя и окружающих, как правильно мыть руки. Сотрудники знают, как поступить, если они почувствовали легкое недомогание или имели контакт с потенциально зараженными», — поясняет Олег Петров.

Он отмечает, что ранее наблюдалась некоторая проблема с запасами дезинфицирующих средств, но она решается. «Мы будем использовать стратегические запасы технического спирта и всего остального. Наши химики уже сочинили рецепт раствора антисептического геля, который, на мой взгляд, защищает даже лучше аптечного», — замечает технический директор СГК.

По его словам, количество масок и защитных очков у СГК сейчас на постоянном контроле. Дано распоряжение провести учет средств защиты на каждом предприятии. «Если где-то обнаружен дефицит, а такие случаи выявлены, мы определяем поставщиков и производим оперативные организованные закупки. Вопрос защиты персонала — приоритетный, — рассказывает Олег Петров. — Параллельно стараемся изолировать тех, кто был в отпусках за границей. Сибиряки в основном ездят в Таиланд и Вьетнам, сегодня — это зоны риска. Выявляем вернувшихся и отправляем в карантин».

Заболевших или госпитализированных с подозрением на вирус сотрудников СГК пока нет. Этому способствует и то, что все станции СГК находятся в Сибири, которая защищена от активного распространения вируса и географически, и климатически.

Он также отмечает, что станции СГК готовы к возможному продлению и ужесточению карантина. Они работали, работают и будут работать, пока на них есть люди. Топлива и всего, что необходимо для текущей работы, запасено в достаточном количестве. «По крайней мере, на ближайший месяц хватит, пройдем его спокойно», — отмечает Олег Петров.

Говоря об инвестиционной программе СГК, он отмечает, что в настоящий момент она выполняется в полном объеме. «На Красноярской ТЭЦ-1 в планом режиме демонтировали трубу. Пока эпидемическая обстановка позволяет, будем вести работы. Если она будет усложняться, будем корректировать свои планы, что-то ужесточать, что-то приостанавливать, — по ситуации. Мы находимся в плотном взаимодействии с региональными штабами по противодействию распространению коронавируса и дисциплинированно в полном объеме выполняем все требования и рекомендации», — резюмирует Олег Петров.

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