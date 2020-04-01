«МегаФон» продолжает ассортимент бесплатного контента на время вынужденного карантина. В этот раз оператор предложил пользователям «МегаФон ТВ» и платформы «МегаФон Образование» спортивные уроки.

Появление нового спортивного направления на собственной платформе «МегаФон Образование» и в пакете «Максимальный» «МегаФон ТВ» особенно актуально в условиях, когда люди вынуждены находиться дома, а из-за эпидемиологической ситуации временно закрылись фитнес-клубы, бассейны и другие спортивные учреждения. Сейчас к этим сервисам МегаФона открыт бесплатный доступ.

«Новое спортивное направление появилось и на нашей образовательной платформе, и на «МегаФон ТВ», абоненты могут выбрать наиболее удобный формат. Закрытие фитнес-клубов — не повод прекращать тренировки, — подчеркнул коро. — Видеоролики с комплексами упражнений позволят без дополнительного оборудования поддерживать физическую форму в домашних условиях. Бесплатный доступ к контенту на месяц делает его доступным для всех».

В спортивный пакет включены программы по всем основным направлениям: зарядка, силовые интенсивные тренировки на все группы мышц, пилатес, растяжка, медитация.

На «МегаФон ТВ» фитнес-контент станет частью бесплатного на сегодняшний день семейного пакета «Максимальный», включающего 216 каналов и 10 сериалов, а также войдет в пакет «Блогеры».

Ранее, напомним, «МегаФон» отменил плату сначала за облачные бизнес-ресурсы, затем за развлекательные и образовательные сервисы, в число которых вошли и собственные курсы, подготовленные оператором. На сегодняшний день первое место по популярности у пользователей платформы «МегаФон Образование» занял курс «Основы Excel» – 58% сибирских пользователей выбрали его. В пятерку лидеров вошли также программы «Искусство выступления в стиле Ted», «Личные финансы», «Стресс-менеджмент» и «Тайм-менеджмент».

По данным аналитиков «МегаФона», сибиряки составляют 28,7% всех пользователей образовательной платформы. Новосибирск вошел в топ-5 городов с наибольшим количеством онлайн-студентов, однако сибирским рекордсменами стали жители Красноярска – на их долю пришлось 24% всех сибирских пользователей против 10% новосибирских. Больше других стремятся получать новые знания те, кто не так давно окончил вуз – люди 25-34 лет, таких среди студентов «МегаФон Образование» 40%. Второе место заняла возрастная категория 35-44 года, их 26%, третье – 45-54 года (12%). Мужчин, интересующихся онлайн-обучением в Сибири, больше, чем женщин – 56% против 44%.

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