Регионам СФО поручили подготовить для авиапассажиров обсервации

Властям сибирских регионов, по решению координационного штаба при полпредстве РФ в СФО, поручено принять дополнительные меры по изоляции авиапассажиров, прибывающих из-за границы.

Заседание координационного штаба в среду, 1 апреля провел полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло. Как сообщили в полпредстве, в состав штаба вошли руководители силовых структур округа, территориальных органов Роспотребнадзора и Росздравнадзора, ФАС и трудовой инспекции. Основная задача созданной структуры — выявление проблем и угроз, связанных с распространением COVID-19, принятие решений, направленных на упреждение возможного ухудшения ситуации в округе, а также координация действий региональных органов власти и представительств федеральных ведомств.

По итогам заседания координационного штаба губернаторам СФО поручено принять дополнительные меры по изоляции граждан, пребывающих авиарейсами в региональные аэропорты из иностранных государств. «В частности, граждане должны быть размещены в специально созданных объектах обсервации для медицинского наблюдения в течение 14 дней», — уточнили в полпредстве. По официальным данным в новосибирский международный аэропорт Толмачево в среду прибыли из-за границы более 160 человек, всего ожидается возвращение около 2,4 тыс. человек.

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