Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области заявил, что ресурсоснабжающие организации региона продолжают осуществлять полный технологический цикл без изменений. Его слова приводит пресс-служба правительства Новосибирской области.

По словам Дениса Архипова, льготы по оплате услуг ЖКХ уже предоставляются дистанционно, а ресурсоснабжающим организациям рекомендовано не начислять пени по просрочкам оплаты услуг ЖКХ, если режим ограничения движения будет продлен. Министр призвал жителей области перейти на дистанционные способы оплаты и не ходить для этого в кассы.

«Весь производственный персонал и аварийные бригады работают на местах. Часть административного персонала ресурсоснабжающих организаций работает на удаленном доступе. Если у граждан в этот период возникают какие-то вопросы, их можно решить дистанционно, контактные данные указаны на сайтах ресурсоснабжающих организаций», отметил Архипов.

Кроме того он сообщил, что «управляющим организациям направлены рекомендации МинЖКХ в части усиления мер санитарной обработки контактных поверхностей: ручек на дверях, кнопок лифтов и домофонов, поручней и других поверхностей. Никаких дополнительных платежей в связи с дополнительной санитарной обработкой со стороны управляющих организаций выставляться не будет, она входит в состав платы за содержание жилья».

Напомним, власти Новосибирской области разработают пакет мер поддержки регионального бизнеса в условиях пандемии коронавируса.

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