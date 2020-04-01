Андрей Шимкив: «Заксобрание Новосибирской области готово к работе в режиме удаленного доступа»

Валерий Иванов
 

Спикер областного парламента Андрей Шимкив сообщил о подписании распоряжения об организации работы Законодательного собрания в условиях режима повышенной готовности.

 Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив 1 апреля подписал распоряжение, регламентирующее работу регионального парламента в условиях режима повышенной готовности.

Этот документ предусматривает, в частности, работу Заксобрания во внештатных условиях, в том числе и работу комитетов и комиссий в режиме удаленного доступа.

«Кроме того, я обратился к коллегам с просьбой ограничить  мероприятия и встречи на округах. Оперативную помощь для жителей области мы оказываем  и совместно с волонтерами, и  непосредственно предметы первой необходимости учреждениям и людям передаем. Если нужна помощь – обращайтесь в приемные депутатов на  округах», —  отметил Андрей Шимкив. Его слова приводит пресс-служба регионального ЗС.

Он также сообщил, что уже сегодня в Заксобрание поступают десятки обращений от малого и среднего бизнеса. «Предприятия области, и большие, и маленькие, несут значительные потери, которые неизбежно скажутся на перспективе поступлений в областной бюджет.  Не определив меры поддержки для них, — мы  можем поставить под удар и тысячи семей работников таких предприятий, и исполнение бюджета области в целом», —  заявил председатель Законодательного Собрания Новосибирской области.

Сейчас профильные комитеты областного парламента обобщают практику других регионов и разрабатывают меры поддержки бизнеса.

Напомним, в Новосибирском метро в связи с угрозой коронавируса изменился режим работы.

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