Спикер областного парламента Андрей Шимкив сообщил о подписании распоряжения об организации работы Законодательного собрания в условиях режима повышенной готовности.

Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив 1 апреля подписал распоряжение, регламентирующее работу регионального парламента в условиях режима повышенной готовности.

Этот документ предусматривает, в частности, работу Заксобрания во внештатных условиях, в том числе и работу комитетов и комиссий в режиме удаленного доступа.

«Кроме того, я обратился к коллегам с просьбой ограничить мероприятия и встречи на округах. Оперативную помощь для жителей области мы оказываем и совместно с волонтерами, и непосредственно предметы первой необходимости учреждениям и людям передаем. Если нужна помощь – обращайтесь в приемные депутатов на округах», — отметил Андрей Шимкив. Его слова приводит пресс-служба регионального ЗС.

Он также сообщил, что уже сегодня в Заксобрание поступают десятки обращений от малого и среднего бизнеса. «Предприятия области, и большие, и маленькие, несут значительные потери, которые неизбежно скажутся на перспективе поступлений в областной бюджет. Не определив меры поддержки для них, — мы можем поставить под удар и тысячи семей работников таких предприятий, и исполнение бюджета области в целом», — заявил председатель Законодательного Собрания Новосибирской области.

Сейчас профильные комитеты областного парламента обобщают практику других регионов и разрабатывают меры поддержки бизнеса.

Напомним, в Новосибирском метро в связи с угрозой коронавируса изменился режим работы.

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