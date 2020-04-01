Сбербанк запустил в своем мобильном приложении услугу доставки посылок и корреспонденции, которую осуществляет «Сберлогистика», компания экосистемы Сбербанка. Раньше этот сервис действовал только в Москве, но с 1 апреля распространился еще на 22 региона, в число которых вошли Новосибирская, Омская области и Красноярский край.

«Два месяца назад мы запустили отправку посылок через «Сбербанк Онлайн» для Москвы, а сегодня рады рассказать, что география сервиса значительно расширилась, — комментирует директор дивизиона «Цифровая платформа» блока «Розничный бизнес» Сбербанка Алексей Круглов. — Это логичный шаг в развитии нефинансовых сервисов в приложении. Хочется, чтобы наши клиенты оставались на связи со своими родными и близкими — и не только в цифровом мире».

Отправить посылку пользователи «Сбербанк Онлайн» могут, во-первых, с курьером с помощью продукта «Сберкурьер» по цене от 370 рублей. При этом собственные курьерские службы «Сберлогистики» по всей стране обеспечены всеми необходимыми средствами защиты (маски по стандарту FFP3, перчатки, антисептики) и работают по алгоритмам бесконтактной доставки.

Во-вторых, на условиях продукта «Сберпосылка» отправление можно сделать, также избежав лишних контактов, через постаматы, которые работают как на прием посылок, так и на выдачу. Стоимость такой услуги в рамках специального промотарифа составляет всего 99 рублей.

«Бесконтактная доставка — одна из ключевых социально значимых на сегодняшний день услуг, которая помогает людям соблюдать режим самоизоляции и противостоять распространению вируса, — говорит генеральный директор Сберлогистики Сергей Малышев. — Наши курьерские, складские и транспортные службы по всей стране работают в штатном режиме, соблюдая все нормативы по срокам и качеству доставки, а также все санитарно-эпидемиологические требования защиты наших сотрудников и клиентов. Более того, мы активно расширяем географию присутствия, чтобы обеспечить сервисом доступной и качественной доставки наибольшее число людей, — ведь жизнь не останавливается».

При оформлении посылки в приложении пользователи указывают город назначения, доступный для этого города способ доставки («Сберкурьер» или «Сберпосылка»), а также контактные данные получателя, его адрес или удобный пункт выдачи.

Для оплаты доставки через приложение необходимо указать вес посылки (до 5 или до 10 кг), габариты и, по желанию, ее оценочную стоимость для включения в тариф страхования. После оплаты из приложения можно сразу распечатать бланк и наклеить его на посылку. Это может также сделать курьер или сотрудник отделения банка, где действует пункт приема посылок.

Напомним, что Сбербанк пришел на рынок логистических услуг в ноябре 2019 года, когда была запущена платформа «Сберлогистика». Спустя два месяца она была интегрирована в мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», пилотным регионом стала Москва.

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