«Континент Сибирь» запускает серию публикаций «Скажи доброе», в которой представители региональных деловых и властных кругов в сегодняшних непростых условиях будут делиться своими позитивными отзывами о взаимодействии с теми или иными организациями. Мы предлагаем участникам рубрики сказать что-то хорошее о тех, чьё ответственное отношение к работе, чьи качественные товары и продукция, сервис и услуги радуют и вызывают чувство благодарности, особенно сейчас, вопреки всем трудностям. Открывает рубрику директор хлебозавода «Восход» Сергей Гребнев, который поделился своими впечатлениями о работе Городской больницы №1.

– Волей случая я побывал в марте в Городской больницы №1, навещал заболевших коллег и имел возможность наблюдать работу врачей и медицинского персонала. Один мой коллега был госпитализирован в отделение кардиохирургии Городской больницы №1, возглавляемой Юрием Иосифовичем Бравве. В больнице я увидел исключительную заботу о пациентах. Меня, как и моих коллег, поразило внимательное отношение персонала, отличное питание — четырех разовое! Причем здесь постоянно разнообразят меню, варят вкуснейшие компоты. А после обедов медперсонал ходит по палатам и предлагает добавку. Медсестры интересуются, нуждается ли в чем-то пациент. И всё это, невзирая на огромный поток больны. Такое отношение, без сомнения, выше всех стандартов. Ведь можно говорить об официальных правилах обслуживания. Но ничто не заменит человеческую внимательность, расположенность. Этого нет ни в каких стандартах, но это есть в наших больницах. Мы часто ругаем медицину, а я бы хотел сегодня похвалить. В очень сложной ситуации наши врачи проявляют выдержку, которую можно сравнить с героизмом.

Напомним, что 1 апреля в Новосибирской области был обнаружен десятый случай заражения COVID-19. Об этом сообщил региональный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. По состоянию на 11.00 1 апреля в инфекционной больнице №1 Новосибирска находятся 44 пациента, вернувшихся из-за рубежа или контактировавших с инфицированными. В том числе 8 человек, у которых к настоящему моменту была подтверждена коронавирусная инфекция. Накануне две пациентки были выписаны с отрицательными результатами тестов.

Редакция «Континента Сибирь» выражает благодарность всем врачам и медицинскому персоналу лечебных учреждений Новосибирска и всех городов Сибирского федерального округа за их непростой труд. Призываем наших читателей тщательней заботиться о своем здоровье и здоровье своих близких, выполняя все необходимые меры профилактики. Только так мы сможем снизить нагрузку на больницы региона и не допустить распространения инфекции.

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