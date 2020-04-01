Полиция задержала в Бердске нарушителя карантина по COVID-19

В Бердске Новосибирской области был задержан первый нарушитель карантина. Мужчина приехал в город из Казахстана, но не захотел самоизолироваться, а поехал в Новосибирск, сообщает «Бердск-Онлайн» со ссылкой на сообщение прокурора города Бердска Романа Сивака.

Согласно имеющейся информации, мужчина сначала съездил в Новосибирск, а только потом приехал в Бердскую центральную городскую больницу. Сотрудники медучреждения вызвали полицию, которая составила на нарушителя протокол по ст.19.4 КоАП. Теперь мужчине грозит штраф до 4000 рублей.

Напомним, премьер-министр России на совещании, прошедшем 30 марта, поручил главам регионов проработать введение дополнительных мер по борьбе с коронавирусом.

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