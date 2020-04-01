Режим полной самоизоляции в Сибири: как он соблюдается, и кем отслеживается?

31 марта в Новосибирской области был введен режим самоизоляции. Соответствующее постановление было подписано губернатором региона Андреем Травниковым. Аналогичные меры приняли и главы других регионов СФО. Жители Новосибирска обсуждают реализацию подписанного 31 марта постановления, ссылаясь на почти полное отсутствие полиции на улицах города. Кто в этой ситуации контролирует распоряжение губернатора Андрея Травникова?

Как говорится в постановлении губернатора Новосибирской области, ограничительные меры в регионе продлятся до 24 часов 5 апреля текущего года. Согласно документу, жителям Новосибирска и области необходимо соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 м. «Социальное дистанцирование» вводится в общественных местах и общественном транспорте, за исключением таксомоторных перевозок. Также новосибирцам и жителям области запрещено покидать место проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью, случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту или от места работы, в организации, у индивидуальных предпринимателей, деятельность которых не приостановлена в соответствии ранее опубликованными ранее указом президента России и распоряжением правительства региона. Жителям разрешается ходить к «ближайшему месту приобретения товаров первой необходимости, работ, услуг». Также разрешено выгуливать домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания и выносить отходы до ближайшего места накопления мусора. Контролировать соблюдение ограничений на территории региона было поручено МВД, Росгвардии и МЧС.

Законопроект об уголовной (а не административной, как раньше) ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил – а нахождение в общественном месте без реальной необходимости вполне может под это попасть – был принят 31 марта. В соответствии с ним нарушители санитарно-эпидемиологических правил могут быть оштрафованы на сумму от 500 тысяч до 700 рублей, либо лишены права на профессию на срок до трех лет, либо же им грозит два года принудительных работ, или лишение свободы на срок до двух лет.

Вместе с тем, по наблюдению корреспондентов «Континента Сибирь», количество людей на улицах в различных районах Новосибирска практически не уменьшилось, а число сотрудников полиции, которая должна контролировать исполнение распоряжения губернатора, не увеличилось, по сравнению с обычными днями. В первой половине дня пешеходов на улицах было меньше, чем в обычные дни, но после обеда ситуация изменилась. На левом берегу, по наблюдению «Континента Сибирь», люди продолжали ходить толпами. При этом, ни один из корреспондентов издания за весь день не увидел ни одного полицейского, который бы останавливал людей, не соблюдающих социальную дистанцию.

Впрочем, и сами правоохранительные органы 1 апреля не сообщали о применении санкций к нарушителям карантина – за исключением задержанного в Бердске приезжего из Казахстана, однако этот случай нельзя назвать показательным.

Из положительных изменений можно отметить возросшее число прохожих в защитных масках – по крайней мере, на правом берегу. На левом, по свидетельству корресподента «Континента Сибирь», все осталось, как и прежде.

О соблюдении ограничительных мер жителям Новосибирска напомнил разве что вой сирен. Оповещение осуществлялось каждый час с 9.00 до 21.00 во всех муниципальных образованиях Новосибирской области через электросирены, уличные громкоговорители и видеоэкраны, в том числе на станциях метро, железнодорожных вокзалах и в аэропорту. В сообщении звучал дикторский текст о необходимости оставаться дома. «В регионе продолжаются мероприятия, усиливающие профилактическую работу по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией», — пояснили в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

В пресс-службе губернатора Новосибирской области на вопрос о выполнении распоряжения главы региона предложили обратиться к пресс-службе ГУ МВД РФ по Новосибирской области. «Сотрудников полиции в Новосибирске достаточное количество», — ответили «Континенту Сибирь» в отделе информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Новосибирской области, но назвать точное число полицейских отказались. По словам одного из собеседников издания, МВД решило не «распылять» людей по спальным районам, а сосредоточило их прежде всего, в ключевых местах, в частности вокзалах.

«Континент Сибирь» подготовил письменный запрос в ГУ МВД по Новосибирской области с просьбой назвать точное число сотрудников полиции, контролирующих выполнение распоряжения губернатора Андрея Травникова. На момент подготовки материала комментарии ведомства не были доступны.

На этом фоне примечательно, что губернатор Кузбасса Сергей Цивилев 1 апреля посетил один из крупных торговых центров Новокузнецка и самолично выгнал покупателей из магазина, не относящегося к группе «первой необходимости». При этом сам глава Кузбасса, как видно на опубликованном видео, был без маски.

Представители бизнеса, опрошенные «Континентом Сибирь», считают, что 1 и 2 апреля вероятно можно не опасаться массовых проверок. Как минимум потому, что в сжатые сроки еще не все компании успели оформить и раздать соответствующие справки своим сотрудникам. Кроме того, самим силовым структурам предстоит еще выработать правоприменительную практику по вопросам контроля над соблюдением режима самоизоляции, что также требует времени.

«Континент Сибирь» будет следить за дальнейшим развитием ситуации.

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