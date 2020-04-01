Новосибирская область выделила почти полмиллиарда рублей для строительства дорог к новой ледовой арене

Губернатор Андрей Травников сегодня, 1 апреля, подписал распоряжение о выделении субсидий Новосибирску в размере 490 миллионов рублей на строительство автомобильных дорог к многофункциональной ледовой арене, где будут проходить игры Молодёжного чемпионата мира по хоккею в 2023 году, сообщила пресс-служба правительства.

Почти полмиллиарда рублей из бюджета Новосибирской области по распоряжению губернатора будут направлены на строительство и реконструкцию объектов инженерной и транспортной инфраструктуры вблизи ледового дворца спорта, в частности, на реконструкцию площади Лыщинского с участками автомобильных дорог, примыкающих к ней (ул. Немировича-Данченко, проспект Карла Маркса, ул. Блюхера, ул. Горская), а также на реконструкцию автомобильной дороги по дамбе Октябрьского моста и дороги от площади Лыщинского до пляжа «Наутилус».

Меры приняты в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Ранее «Континент Сибирь» писал, что в 2020 году на строительство пяти дорог вокруг ледовой арены, возводимой в районе Октябрьского моста, будут направлены порядка 2 млрд рублей. Подводящие транспортные пути построят с северной и южной сторон, а также вокруг самого спортивного сооружения. Объем всех работ по прокладке дорожно-уличной сети вблизи арены планируется осуществить в течение 2019-2021 годов. Их стоимость составит 4 млрд рублей.

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