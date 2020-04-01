500 волонтеров пришли на помощь пожилым людям в Новосибирской области

В министерстве труда и социального развития Новосибирской области сообщили, что в связи с проводимыми мероприятиями по противодействию коронавирусной инфекции, людям пожилого возраста соцработники и волонтеры помогают в доставке продуктов, лекарств и оказывают прочие подобные услуги.

В регионе работает телефон горячей линии – все заявки пенсионеров, ветеранов обрабатываются и передаются в комплексные центры социальной поддержки населения. Наибольшее количество волонтеров, взаимодействующих с комплексным центром социального обслуживания населения работает в Искитимском районе: 87 человек добровольно помогают пожилым людям. Всего в Новосибирской области работает около 500 волонтеров.

Одинокие пожилые и маломобильные жители Новосибирской области могут обратиться для получения помощи по телефону 8-800-100-0082, а также по номеру 112.

Как сообщалось ранее, с 21 марта начали дежурство в зоне прилета терминала внутренних авиалиний аэропорта Толмачево волонтеры – студенты Новосибирского медицинского колледжа. С помощью тепловизора будущие медики измеряют температуру всем, прибывшим в Новосибирск местными авиалиниями.

Напомним, «Единая Россия» вышла с инициативой к министерству науки и высшего образования РФ об учете волонтерской деятельности студентов в качестве учебной или производственной практики.

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