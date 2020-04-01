СМИ: Министр здравоохранения Омской области отправлен в отставку

Омские СМИ сообщили об отставке министра здравоохранения региона – накануне число заболевших коронавирусом в Омской области выросло почти в три раза, один из заболевших находится в реанимации.

О предполагаемой отставке омского министра здравоохранения накануне также сообщил telegram-канал «ОмскЦентрСилы». По информации источника, в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в регионе губернатор Омской области Александр Бурков резко раскритиковал работу главы минздрава Дмитрия Вьюшкова и главного санврача региона Александра Криги. Причина – резко увеличившееся число больных коронавирусом в Омской области, практически за пару дней выросшее с трех до восьми человек. Один из заболевших находится в тяжелом состоянии в реанимации. В минувший вторник вечером в регионе был введен режим самоизоляции. Пресс-секретарь регионального минздрава пока не подтвердила, но и не опровергла отставку руководителя министерства, уточнив, что в ближайшее время появится официальная информация по ситуации.

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