3 июля прошло заседание совета директоров Агентства инвестиционного развития Новосибирской области, на котором председателем совета директоров был единогласно избран Александр Семенюк, заместитель председателя комитета по социальной политике Заксобрания Новосибирской области.

Его предшественник на посту главы совета, заместитель руководителя бюджетного комитета Заксобрания Новосибирской области Валентин Сичкарев, остался в составе структуры.

Напомним, Сичкарев стал председателем совета в апреле 2019 года, после того, как его предшественник Юрий Зозуля сдал мандат депутата Заксобрания и вышел из руководящего органа областного Агентства инвестиционного развития.

Александр Семенюк — действующий депутат Заксобрания Новосибирской области от партии «Единая Россия». Он избирался в ЗС по спискам на округе №1. Одномандатник по этой территории — первый вице-спикер ЗС Андрей Панферов. Он снова пойдёт на ближайшие выборы одномандатником, а лидером территориального списка на этот раз станет глава «Сибиара» Виктор Кушнир. Александр Семенюк тоже заявлялся на праймериз Единой России, но отозвал заявку.

Валентин Сичкарев в разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь» назвал избрание Александра Семенюка «плюсом для АИР», поскольку у последнего за спиной большой опыт депутатской деятельности, знание территорий региона. Он отметил, что Семенюк будет исполнять обязанности на профессиональной основе, то есть, за зарплату. Сам Сичкарев возглавлял совет директоров АИР на общественных началах. Так же Сичкарев состоит в наблюдательном совете Академпарка.

Агентство инвестиционного развития — это одно из акционерных обществ, которое принадлежит департаменту имущества и земельных отношений Новосибирской области. Совет директоров АИР состоит из пяти человек, двое из них — депутаты Законодательного собрания Новосибирской области. Генеральный директор Агентства — Александр Зырянов.

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