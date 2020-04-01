В Новосибирске и районах области с 1 по 5 апреля будет действовать система оповещения населения. Такие мероприятия необходимы, чтобы напомнить гражданам о необходимости соблюдать ограничительные меры, действующие с 31 марта в соответствии с постановлением губернатора региона, для обеспечения благополучной санитарно-эпидемиологической ситуации, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области.

В Новосибирске утром 1 апреля была проведена проверка систем оповещения. Воем сирен МЧС предупредило население о необходимости соблюдать режим самоизоляции.

Оповещение будет осуществляться каждый час с 9.00 до 21.00 во всех муниципальных образованиях Новосибирской области через электросирены, уличные громкоговорители и видеоэкраны, в том числе на станциях метро, железнодорожных вокзалах и в аэропорту. В сообщении прозвучит дикторский текст о необходимости оставаться дома. Для населения будет звучать важная информация о дополнительных мерах безопасности.

ГУ МЧС России по Новосибирской области обратилось к жителям области сохранять спокойствие. «В регионе продолжаются мероприятия, усиливающие профилактическую работу по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией», — говорится в обращении.

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