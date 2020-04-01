Студентам зачтут волонтерство в период эпидемии за практику

«Единая Россия» вышла с инициативой к министерству науки и высшего образования РФ об учете волонтерской деятельности студентов в качестве учебной или производственной практики.

«Единая Россия» договорилась с министерством науки и высшего образования РФ о том, чтобы при подготовке соответствующих нормативных правовых актов ведомство предусмотрело возможность учитывать волонтерство студентов за практику.

По словам руководителя минобрнауки Валерия Фалькова, деятельность в рамках добровольчества носит практикообразующий характер, является эффективным механизмом профориентации и способствует определению профессиональной траектории.

Координатор проекта ЕР «Новая школа», член комитета Госдумы по образованию и науке Алена Аршинова отмечает, что вузы могут принимать решения об учете волонтерской деятельности в качестве практики уже сейчас, не дожидаясь ведомственных актов. «Уже сейчас мы рекомендуем вузам реализовать эту возможность. Нам важно поддерживать студентов в их полезной и очень нужной стране деятельности». По ее словам, мера становится особенно актуальной в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции и оказания добровольцами помощи гражданам из «группы риска». «Уже сейчас мы рекомендуем обратить внимание на волонтеров, которые работают в том числе в волонтерских центрах «Единой России». В сложнейших условиях они доставляют продукты, лекарства, медицинские изделия и оказывают другую необходимую помощь тем, кто больше всего нуждается в поддержке в период пандемии», – подчеркнула Аршинова.

Первый заместитель секретаря новосибирского регионального отделения ЕР, первый вице-спикер областного Заксобрания Андрей Панферов уверен, что работа волонтерских центров очень важна в борьбе с распространением COVID-19. «Наша главная задача – обезопасить всех людей, которые входят в группу риска по коронавирусу. Это не только возрастная категория «60 плюс», но и инвалиды, многодетные семьи и люди, которые имеют серьезные хронические заболевания. Нужно оказать им любую посильную помощь, чтобы они не нарушали условия самоизоляции. Сотрудники волонтерского штаба обзванивают жителей области и Новосибирска и предлагают помощь. В числе добровольцев-волонтеров – ребята из «Молодой Гвардии», студенты Новосибирского государственного технического университета, волонтеры-медики, «Волонтеры Победы». Важно поддерживать студентов в их нужной стране деятельности»,– рассказал Андрей Панферов.

На время пандемии коронавируса общественные приемные «Единой России» в Новосибирской области переформатированы в пункты поддержки людей из групп риска. Эти волонтерские центры открылись 26 марта. Всего в субъектах РФработают более 61 тысячи активистов.

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