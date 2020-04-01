В Новосибирске нашли десятого зараженного коронавирусом

Зараженная женщина вернулась из поездки по Европе и две недели провела на карантине дома. Пробы на COVID-19, взятые у женщины, показали положительный результат.

В Новосибирской области обнаружен десятый случай заражения COVID-19. Об этом сообщил региональный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Женщина находилась в Италии и Нидерландах вместе с другом с 4 по 18 марта. В Новосибирск они вернулись через Москву 19 марта. После возвращения они находились вдвоем на самоизоляции под медицинским наблюдением. 27 марта пациентку с легкими симптомами ОРВИ была доставлена в инфекционную больницу, где у нее взяли пробы на коронавирусную инфекцию. После этого женщина написала отказ от госпитализации и вернулась домой. Температуры у пациентки не было, режим самоизоляции она соблюдала. После получения положительного результата исследования, женщину поместили в стационар. Лаборатория научного центра «Вектор» подтвердила диагноз «коронавирусная инфекция» (COVID-19).

Всего рейсом 437 авиакомпании Red Wings в Новосибирск 19 марта прилетели 169 пассажиров, из которых жителей Новосибирской области было 78. С ними в настоящее время связываются сотрудники полиции и Роспотребнадзора.

«Я обращаюсь ко всем жителям Новосибирской области, вернувшимся из зарубежных стран за последние две недели: у нас есть шанс минимизировать последствия возможного распространения инфекции, если вы будете соблюдать самоизоляцию», – сказал в ходе брифинга 1 апреля министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

В детскую больницу №3 за минувшие сутки поступило трое детей с признаками ОРВИ. Один ребенок вернулся из Таиланда. Двое детей сами из России не выезжали, но за рубежом были их родители, обследование которых показало, что они здоровы Четверо детей уже выписаны. В больнице на утро 1 апреля находятся 17 детей, недавно вернувшихся в Россию, положительных результатов теста на коронавирус у детей нет.

По состоянию на 11.00 1 апреля в инфекционной больнице №1 Новосибирска находятся 44 пациента, вернувшихся из-за рубежа или контактировавших с инфицированными. В том числе 8 человек, у которых к настоящему моменту была подтверждена коронавирусная инфекция. Накануне две пациентки были выписаны с отрицательными результатами тестов.

Напомним, премьер-министр России на совещании, прошедшем 30 марта, поручил главам регионов проработать введение дополнительных мер по борьбе с коронавирусом.

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