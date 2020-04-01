Окончательное утверждение новой схемы избирательных округов в Новосибирске запланировано на 7 апреля.

По информации «Континента Сибирь», новосибирские депутаты получили приглашение на внеочередное заседание в следующий вторник. «В повестке сессии – рассмотрение во втором чтении проекта решения «Об утверждении схемы избирательных округов». Для входа в здание мэрии необходимо при себе иметь удостоверение депутата», – говорится в разосланном сообщении.

Проект решения на сессию внесет профильная комиссия по местному самоуправлению. Она состоится за день до внеочередного заседания депутатского корпуса, 6 апреля в 14:00.

Официальный сайт горсовета пока не анонсировал ни внеочередную сессию, ни комиссию.

12 февраля 2/3 депутатского корпуса одобрили отмену партсписков. 27 марта депутаты в первом чтении приняли новую схему избирательных округов перед выборами в горсовет Новосибирска. Следующий созыв будет сформирован из 50 одномандатников, пять лет назад 40 человек были избраны по одномандатным округам, еще 10 получили места по спискам партий.

Претензии к новой схеме возникли у фракции КПРФ, они анонсировали внесение поправок.

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