Окончательное утверждение новой схемы избирательных округов в Новосибирске запланировано на 7 апреля.
По информации «Континента Сибирь», новосибирские депутаты получили приглашение на внеочередное заседание в следующий вторник. «В повестке сессии – рассмотрение во втором чтении проекта решения «Об утверждении схемы избирательных округов». Для входа в здание мэрии необходимо при себе иметь удостоверение депутата», – говорится в разосланном сообщении.
Проект решения на сессию внесет профильная комиссия по местному самоуправлению. Она состоится за день до внеочередного заседания депутатского корпуса, 6 апреля в 14:00.
Официальный сайт горсовета пока не анонсировал ни внеочередную сессию, ни комиссию.
12 февраля 2/3 депутатского корпуса одобрили отмену партсписков. 27 марта депутаты в первом чтении приняли новую схему избирательных округов перед выборами в горсовет Новосибирска. Следующий созыв будет сформирован из 50 одномандатников, пять лет назад 40 человек были избраны по одномандатным округам, еще 10 получили места по спискам партий.
Претензии к новой схеме возникли у фракции КПРФ, они анонсировали внесение поправок.