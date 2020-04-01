По состоянию на утро 1 апреля в большинстве регионов Сибири введен режим полной изоляции.

Режим самоизоляции был введен губернатором Андреем Травниковым в Новосибирской области 31 марта по примеру Москвы и Подмосковья, где это было сделано 29 марта, когда мэр столицы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев расширили режим повышенной готовности своими указами.

Аналогичные меры на сегодня введены так же в Кемеровской, Омской, Томской областях, Алтайском крае, Красноярском крае, Республике Хакасия, Республике Тыва и Республике Алтай.

Эти меры предусматривают режим самоизоляции для граждан всех возрастов, кроме тех, кто работает в организациях, чья деятельность не приостановлена, а также для тех, кому необходима экстренная медицинская помощь. Разрешено выносить мусор, ходить в ближайшие магазины за продуктами и товарами первой необходимости. Кроме того, разрешено выгуливать собак на расстоянии, не превышающем 100 метров от дома.

В Иркутской области режим полной изоляции будет введен сегодня, 1 апреля в 20.00 местного времени.

Напомним, премьер-министр России на совещании, прошедшем 30 марта, поручил главам регионов проработать введение дополнительных мер по борьбе с коронавирусом.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.