В марте 2020 года наиболее популярными среди аудитории портала стали следующие материалы:
Пять самых читаемых материалов месяца
В Новосибирске выстроились очереди в МФЦ
Как ранее сообщал «Континент Сибирь», в связи с угрозой распространения коронавируса новосибирские многофункциональные центры планируют прекратить прием и выдачу документов с 30 марта по 5 апреля. Это значительно увеличило количество посетителей МФЦ в субботу, 28 марта.
Александр Шестопалов: «Нет смысла закрывать Новосибирск на карантин»
Доктор биологических наук, профессор, заведующий отделом Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины СО РАН АЛЕКСАНДР ШЕСТОПАЛОВ в блиц-интервью «Континенту Сибирь» дал оценку реальной опасности коронавирусной инфекции и спрогнозировал сроки окончания эпидемии.
Торгово-развлекательные центры Новосибирска анонсировали режим работы на предстоящей неделе
Торгово-развлекательные центры Новосибирска отреагировали на постановление губернатора региона Андрея Травникова, связанное с противодействием распространения коронавируса.
Эффект коронавируса: станет ли Новосибирск вторым Миланом?
В мире история с коронавирусной инфекцией набирает обороты. Грозит ли Новосибирску повторение неутешительных сценариев других крупных мегаполисов мира? И как в итоге может отразиться на экономике региона, покупательских предпочтениях и социальной жизни новосибирцев ситуация вокруг коронавируса — своими мнениями на этот счет с «Континентом Сибирь» поделились представители сибирских деловых кругов и сферы культуры.
Власти Новосибирской области готовят полномочия по лишению «мусорного» регоператора его статуса
Власти Новосибирской области представили законопроект, позволяющий лишать статуса регионального оператора по обращению с отходами. Норма «позволит расторгнуть взаимоотношения с юридическим лицом в случае недобросовестного исполнения им своих обязанностей».