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В Новосибирске выстроились очереди в МФЦ

Как ранее сообщал «Континент Сибирь», в связи с угрозой распространения коронавируса новосибирские многофункциональные центры планируют прекратить прием и выдачу документов с 30 марта по 5 апреля. Это значительно увеличило количество посетителей МФЦ в субботу, 28 марта.

Фото: sbras.info

Александр Шестопалов: «Нет смысла закрывать Новосибирск на карантин»

Доктор биологических наук, профессор, заведующий отделом Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины СО РАН АЛЕКСАНДР ШЕСТОПАЛОВ в блиц-интервью «Континенту Сибирь» дал оценку реальной опасности коронавирусной инфекции и спрогнозировал сроки окончания эпидемии.

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Торгово-развлекательные центры Новосибирска анонсировали режим работы на предстоящей неделе

Торгово-развлекательные центры Новосибирска отреагировали на постановление губернатора региона Андрея Травникова, связанное с противодействием распространения коронавируса.

Из-за коронавируса ожидается падение трафика в ресторанах, кинотеатрах и торговых центрах

Эффект коронавируса: станет ли Новосибирск вторым Миланом?

В мире история с коронавирусной инфекцией набирает обороты. Грозит ли Новосибирску повторение неутешительных сценариев других крупных мегаполисов мира? И как в итоге может отразиться на экономике региона, покупательских предпочтениях и социальной жизни новосибирцев ситуация вокруг коронавируса — своими мнениями на этот счет с «Континентом Сибирь» поделились представители сибирских деловых кругов и сферы культуры.

Власти Новосибирской области готовят полномочия по лишению статуса «мусорного» регоператора

Власти Новосибирской области готовят полномочия по лишению «мусорного» регоператора его статуса

Власти Новосибирской области представили законопроект, позволяющий лишать статуса регионального оператора по обращению с отходами. Норма «позволит расторгнуть взаимоотношения с юридическим лицом в случае недобросовестного исполнения им своих обязанностей».

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