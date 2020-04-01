По данным международного агентства Nielsen с 16 по 22 марта всплеск потребительского спроса наблюдается во всех регионах России. В натуральном выражении продажи в Центральном федеральном округе выросли на 41%, в Северо-Западном — 39,7%, Южном — 41,7%, Уральском — 28,9%, Приволжском — 26,7%, Сибири и Дальнем Востоке — 31,6%.

Как сообщает агентство, спрос на гречку в Сибири и на Дальнем Востоке увеличился на 216%, рис — на 213%, мука — на 135%.

«На последней неделе стало понятно, что распространение вируса затронет всю страну, а государство настроено предпринимать самые оперативные меры для сдерживания COVID-19. По этой причине даже в тех регионах, где не было большого количества заболевших, покупатели последовали за тенденцией закупки товарами первой необходимости. Потребители в первую очередь запасаются схожими продуктами: мясными консервами, гречкой, рисом, мукой и другими товарами, которые позволят пережить вероятную изоляцию, а значит в течение двух-трех недель можно ожидать спада влияния этого тренда, так как большинство покупателей уже создадут необходимые запасы», — отметил директор по работе с ритейлерами Nielsen Россия Константин Локтев.

Напомним, что как сообщил 31 марта на брифинге министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров, в первую очередь власти мониторят цены на основные продукты питания. «Непонятен ажиотаж вокруг гречки. Попросили ритейлеров проанализировать товар. Сейчас более 300 т на оптовых складах», — сказал Андрей Гончаров. Как выяснилось в ходе анализа, новосибирцы активно скупают, в основном, самую дешевую гречку. Остальная лежит на магазинных полках.

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