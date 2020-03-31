Приезжающих в Омск новосибирцев ждет карантин

Омский губернатор Александр Бурков подписал распоряжение, обязывающее приезжающих из регионов, где зарегистрированы случаи COVID-19, сообщать о себе на «горячую линию» и самоизолироваться.

Распоряжение № 31-р, дополняющее постановление «О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции..» опубликовано на официальном портале правительства Омской области. Как следует из документа, прибывшие из регионов, в которых зарегистрированы случаи заболевания, должны сообщить о себе на «горячую линию». Кроме того, прибывшие должны самоизолироваться и при первых признаках респираторной инфекции обратиться за медицинской помощью. Также документ устанавливает 14-дневную изоляцию для граждан, прибывших из иностранных государств.

Напомним, сейчас коронавирус официально подтвержден у трех омичей. Это семья, вернувшаяся из Объединенных Арабских Эмиратов. Под медицинским наблюдением находится 6 тыс. 796 человек, снято с карантина 1 тыс. 93 омича, прибывших ранее из зарубежных стран.

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