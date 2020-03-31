Новосибирские строители останавливают стройки

По информации «Континента Сибирь», строительные организации Новосибирска в соответствии с постановлением губернатора Новосибирской области «Об ограничении доступа людей и транспортных средств» от 31 марта 2020 года приостанавливают работу на стройках города до 5 апреля.

Как рассказал «Континенту Сибирь» один из новосибирских девелоперов 30 марта в адрес руководителей строительных компаний было направлено письмо за подписью заместителя мэра-начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Алексея Кондратьева с рекомендацией приостановить работу на стройплощадках города. А уже сегодня утром, 31 марта, на объекты приезжали представители трудовой инспекции и прокуратуры с предписаниями приостановить работы. «Сегодня мы живем по постановлению губернатора, строительство останавливаем», – отметил девелопер.

До Алексея Кондратьева редакции дозвониться не удалось. Министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт на вопрос «Континента Сибирь» не ответил. Пресс-служба областного правительства также не смогла оперативно подготовить комментарии.

«В адрес строительных компаний поступили письма от руководителей города и области, в которых говорится о необходимости в жестком режиме соблюдать все правила, которые предусмотрены в связи с создавшей ситуацией. То есть работы останавливаем», – рассказал в телефонном разговоре с «Континентом Сибирь» председатель комитета по строительству, ЖКК и тарифам Заксобрания Новосибирской области Евгений Покровский.

По словам генерального директора ГК «Стрижи» Игоря Белокобыльского, строители будут выполнять все рекомендации органов государственной власти.

Строители находятся в растерянности – как выполнять в этих условиях обязательства перед дольщиками и банками. «Нас загнали в эскроу счета, отступление от графика чревато штрафными санкциями со стороны банков. Плюс непонятно, что делать с производством непрерывного цикла – печи, сушилки и так далее. А о каких-то компенсационных мерах речи не идет», – отметил еще один застройщик на условиях анонимности.

Между тем, еще 27 марта вице-премьер Марат Хуснуллин, курирующий строительную отрасль, призвал региональные власти контролировать процесс жилищного строительства на местах, чтобы не допустить его спада в условиях ухудшения экономической ситуации в стране, сообщило агентство РИА Недвижимость.

«Главам регионов необходимо в ручном режиме проанализировать ситуацию и понять, как они могут помочь отрасли. Ни в коем случае нельзя допустить снижения темпов ввода недвижимости», – приводятся в сообщении слова Хуснуллина.

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