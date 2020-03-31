В Кузбассе введен режим «Повышенная готовность»

Распоряжением губернатора Сергея Цивилева области ограничивается передвижение граждан, проживающих на территории Кузбасса, в границах муниципального района. Об этом сообщает телеграм-канал «Цивиле. Live».

Сергей Цивилев 31 марта подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение «О введении режима «Повышенная готовность» на территории Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции».

В документе, в частности, говорится о том, что передвижения граждан, проживающих на территории Кузбасса, возможны только в границах муниципального района, округа, городского округа, а также ограничен въезд и выезд граждан РФ, проживающих в Кузбассе, на территорию (за пределы) региона, в том числе в целях туризма и отдыха.

Кроме того, приостанавливается запись на плановую госпитализацию пациентов в медорганизации стационарного типа, за исключением пациентов с заболеваниями, включенными в перечень, также приостановлены плановая диспансеризация, плановый профилактический осмотр и плановая вакцинация.

Жителям Кузбасса не рекомендуется покидать места проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту или от места осуществления деятельности, в том числе работы.

Напомним, 24 марта губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поручил обеспечить интернетом отдаленные села Кузбасса.

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