Госдума РФ одобрила законопроект об уголовной ответственности за нарушение карантина

Инициаторами закона выступили спикер парламента Вячеслав Володин и глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников, сообщает РИА «Новости».

В соответствии с новым законопроектом нарушители санитарно-эпидемиологических правил могут быть оштрафованы на сумму от 500 тысяч до 700 рублей, либо лишены права на профессию на срок до трех лет, либо же им грозит два года принудительных работ, или лишение свободы на срок до двух лет.

В случае, если нарушение привело к смерти человека или создало угрозу массового заболевания людей, то за это предлагается наказывать штрафом от одного до двух миллионов рублей, пятилетними принудительными работами или лишением свободы на такой же срок.

В случае смерти двух или более лиц максимальный срок лишения свободы может быть увеличен до семи лет.

Напомним, с 30 марта Андрей Травников заявил о готовности привлечь прокуратуру и трудовую инспекцию к контролю за соблюдением работодателями мер по противодействию коронавируса.

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