Мэр Новосибирска Анатолий Локоть 31 марта посетил МУП «Горводоканал» и проверил работу предприятия. Главной целью градноначальника было удостовериться в бесперебойном снабжении горожан качественной питьевой водой. Предприятие работает в штатном режиме, сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты – доложили мэру на выездном совещании.

«МУП «Горводоканал» – стратегически важное предприятие города Новосибирска, от его бесперебойной работы зависит стабильность всех сфер жизни горожан. Главная задача в условиях режима повышенной готовности – обеспечить устойчивую работу всех систем жизнеобеспечения города, в том числе и Горводоканала. Что бы ни происходило в Новосибирске, какие бы режимы не вводились, Горводоканал должен работать бесперебойно, подавать чистую воду в квартиры новосибирцев и на предприятия», – подчеркнул Анатолий Локоть.

Дополнительной нагрузкой для систем Горводоканала стал предстоящий паводок. Талые воды попадают в канализацию, увеличивая объем стоков в 1,5 раза. Весь этот объем воды проходит обработку на очистных сооружениях и выводится в реку. Директор МУП «Горводоканал» Юрий Похил сообщил, что всё оборудование на предприятии готово к прохождению паводка.

Сегодня Горводоканал работает в штатном режиме. Вода из Оби, прежде чем попасть к потребителю, проходит многоступенчатую систему очистки, после чего подвергается обеззараживанию в два этапа: хлорирование и облучение ультрафиолетом.

Напомним, что с 2012 года вся вода, попадающая в краны новосибирцев, проходит обработку ультрафиолетом. Первая обеззараживающая установка появилась в 2010 году на насосно-фильтровальной станции на левом берегу Новосибирска, вторая – в 2012 году на станции правобережья.

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