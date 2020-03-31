Более 32 млн рублей из резервного фонда правительства Новосибирской области будут направлены региональному минздраву с целью покупки средств индивидуальной защиты для врачей.

Проект распоряжения правительства о выделении дополнительных средств из резервного фонда был рассмотрен на заседании правительства Новосибирской области под председательством губернатора Андрея Травникова 31 марта. Как отметил глава региона, это решение позволит министерству здравоохранения Новосибирской области продолжить укрепление материальной базы медицинских учреждений, которые задействованы в мероприятиях по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

Как отметил в ходе заседания министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов, решение о выделении министерству 32,4 млн рублей необходимо принять с связи с поручением заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой о необходимости развёртывания дополнительных инфекционных коек в отдельных стоящих зданиях медицинских организаций в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции. Эти средства пойдут на покупку средств индивидуальной защиты для врачей медицинских организаций, задействованных в противодействии распространения коронавируса.

Правительство региона поддержало выделение дополнительных средств из резервного фонда. Напомним, что ранее власти Новосибирской области отмечали, что в регионе медицинские службы укомплектованы достаточным количеством медицинского персонала для работы с пациентами с коронавирусом, принимаются меры по развертыванию дополнительных мест на случай увеличения числа таких пациентов.

Напомним, что на внеочередном заседании регионального правительства 31 марта глава Новосибирской области Андрей Травников сообщил о введение режима самоизоляции для всех жителей региона для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

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