Стали известны параметры режима самоизоляции в Новосибирской области

Постановление, подписанное во вторник, 31 марта губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым, вводит ряд дополнительных ограничений на территории региона, связанных с угрозой коронавируса.

Как говорится в постановлении губернатора Новосибирской области № 48, ограничительные меры в регионе вводятся с 20 часов по нск 31 марта и продлятся до 24 часов нск 5 апреля текущего года. Согласно документу, жителям Новосибирска и области необходимо соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 м. «Социальное дистанцирование» вводится в общественных местах и общественном транспорте, за исключением таксомоторных перевозок. Также новосибирцам и жителям области запрещено покидать место проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью, случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту или от места работы, в организации, у индивидуальных предпринимателей, деятельность которых не приостановлена в соответствии ранее опубликованными ранее указом президента России и распоряжением правительства региона. Жителям разрешается ходить к «ближайшему месту приобретения товаров первой необходимости, работ, услуг». Также разрешено выгуливать домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 м от места проживания и выносить отходы до ближайшего места накопления мусора.

В документе уточняется, что ограничения не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, работу правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и ЧС, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также «иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охрану общественного порядка, собственности и обеспечение общественной безопасности». Также ограничения не распространяются на руководителей и сотрудников госорганов Новосибирской области, областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области.

Контролировать соблюдение ограничений на территории региона поручено МВД, Росгвардии и МЧС.

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