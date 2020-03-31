На оптовых складах Новосибирской области запасено 300 т гречки

Власти Новосибирской области продолжают мониторинг цен на продукты питания в регионе. В список вошли 52 продукта.
Как сообщил во вторник на брифинге министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров, в первую очередь власти мониторят цены на основные продукты питания. На несколько рублей, по словам министра, подорожал картофель, однако это вызвано сезонностью, старые запасы заканчиваются. «Непонятен ажиотаж вокруг гречки. Попросили ритейлеров проанализировать товар. Сейчас более 300 т на оптовых складах», — сказал Андрей Гончаров. Как выяснилось в ходе анализа, новосибирцы активно скупают, в основном, самую дешевую гречку. Остальная лежит на магазинных полках.