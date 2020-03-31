На внеочередном заседании регионального правительства 31 марта глава Новосибирской области Андрей Травников сообщил о введение режима самоизоляции для всех жителей региона для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Режим самоизоляции введен в Новосибирской области по примеру Москвы и Подмосковья: 29 марта мэр столицы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев расширили режим повышенной готовности своими указами.

Эти меры предусматривают режим самоизоляции для граждан всех возрастов. Исключение составляют те, кто работает в организациях, чья деятельность не приостановлена, а также для тех, кому необходима экстренная медицинская помощь. Также разрешается выносить мусор, ходить в ближайшие магазины за продуктами и товарами первой необходимости. Кроме того, разрешено выгуливать домашних питомцев — на расстоянии, не превышающем 100 метров от дома.

Напомним, премьер-министр России на совещании, прошедшем 30 марта, поручил главам регионов проработать введение дополнительных мер по борьбе с коронавирусом.

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