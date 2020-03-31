В регионах СФО начали вводить режим полной самоизоляции

Валерий Иванов
 

В списке, размещенном 31 марта на сайте стопкоронавирус.рф, числится 28 регионов Российской Федерации, где по инициативе местных властей введен режим полной самоизоляции.

  Власти 28 регионов России вслед за Москвой и Московской областью объявили режим самоизоляции из-за COVID-19.

Премьер-министр Михаил Мишустин 30 марта рекомендовал властям российских регионов обратить внимание на меры, введенные в Москве и Подмосковье из-за пандемии коронавируса, и попросил рассмотреть возможность введения аналогичных норм.

На текущий момент режим самоизоляции введен в 28 регионах. В этом списке из регионов, входящих в СФО, оказались к настоящему времени Новосибирская и Иркутская область.

Напомним, премьер-министр России на оперативном совещании, прошедшем 30 марта, поручил главам регионов по примеру Москвы проработать введение дополнительных мер по борьбе с коронавирусом.

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