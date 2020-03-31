Второе в рабочем поселке Линево отделение Альфа-Банка открылось по адресу Коммунистический проспект 1а. Клиентам доступен весь спектр банковских услуг для физических лиц, кроме этого, в новом офисе есть зона 24/7 с круглосуточным доступом к банкоматам и Wi-Fi.

«Альфа-Банк в Линево работает с 2013 года и отделение уже перестало подходить под новые стандарты банка. Поэтому мы приняли решение открыть офис нового формата в городе. На первом этапе офис будет обслуживать клиентов-физических лиц, но основной ориентир, будет сделан на крупные градообразующие предприятия рабочего поселка, с которыми банк давно сотрудничает, – прокомментировал региональный управляющий филиала «Новосибирский» Альфа-Банка Андрей Фишер.

Напомним, что два месяца назад Андрей Фишер уже озвучил план банка по открытию офиса нового формата в Линево. На первом этапе новый офис будет обслуживать только физических лиц, но в дальнейшем станет работать и с крупными предприятиями, в число которых входят Новосибирский электродный завод, «Сибирский антрацит» и другие резиденты Линево.

В дальнейшем, по словам Андрея Фишера, банк рассматривает вариант открытия новой площадки в Куйбышевской агломерации.

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