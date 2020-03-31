Двух пациенток с COVID-19 выписывают в Новосибирске

Региональный оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции объявил сегодня, 31 марта, о том, что контрольные пробы двух пациенток с COVID-19, прибывших ранее из Европы, отрицательные.

Сегодня женщины, находившиеся на излечениив инфекционной больнице, будут выписаны. В середине марта из Франции и Италии и были госпитализированы.

Девятого пациента, c подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция», который отказывался проходить лечение в больнице, госпитализировали по постановлению суда.

В Новосибирской области под медицинским наблюдением в настоящее время находятся 6 397 человек, которые недавно вернулись в Россию или контактировали с инфицированными. У этих людей нет симптомов ОРВИ. Снято с наблюдения в 1 996 человек.

Тех, кто нарушает режим самоизоляции, в регионе начали привлекать к административной ответственности за неповиновение законному распоряжению должностного лица, сотрудники полиции составляют на них протоколы и направляют в суд.

За прошедшие сутки ОРВИ и гриппом в регионе заболели 2 043 человека, госпитализировано 37 человек.

Напомним, 30 марта, Андрей Травников заявил о готовности привлечь прокуратуру и трудовую инспекцию к контролю за соблюдением работодателями мер по противодействию коронавируса.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.