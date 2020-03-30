Губернатор Новосибирской области Андрей Травников 27 марта подписал постановление «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации». «Континент Сибирь» узнал мнение депутатов Заксобарния, а также новосибирского политолога о необходимости и адекватности предложенных главой региона мер.

Губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым подписано постановление о дополнительных мерах по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации, вызванной эпидемией коронавируса. С 28 марта до 5 апреля, на период нерабочих дней, приостанавливаются все массовые, развлекательные, общественные мероприятия на территории региона. Также приостанавливается работа торговых точек, в том числе в торгово-развлекательных центрах, за исключением продовольственных магазинов, аптек, магазинов по продаже товаров первой необходимости, работа организаций общественного питания, за исключением столовых, необходимых для питания сотрудников организаций, находящихся в рабочем графике, и тех организаций общепита, которые торгуют навынос или организуют доставку. Временно остановлена работа спортивных организаций и объектов, в том числе спорт-баров и фитнес-центров. Все предписания носят рекомендательный характер.

«Мы надеемся на добросовестность наших предпринимателей. Надо понимать, что безопаснее и выгоднее продержаться в этом режиме хотя бы неделю, чем допустить обострение ситуации, когда мы будем вынуждены прийти к более жёстким ограничительным мерам, что будет ещё более болезненно для бизнеса. Конечно, в последующем мы будем вырабатывать меры поддержки плюс к тем, которые были озвучены федеральным правительством и президентом Российской Федерации. Хочу напомнить представителям бизнеса, что, в соответствии с постановлением правительства Новосибирской области от 18 марта, которым введён режим повышенной готовности, сегодняшняя ситуация по коронавирусу признана непреодолимой силой. У нас сегодня задача – обеспечить безопасность и выйти с минимальными потерями из эпидемиологической ситуации. Если мы это сможем обеспечить, после этого мы сможем определить объём и перечень тех мер, которые потребуются для поддержки экономики», – отметил Андрей Травников. Его цитату приводит пресс-служба правительства Новосибирской области.

По мнению многих депутатов Законодательного собрания региона, с которыми удалось побеседовать «Континенту Сибирь», эти меры можно считать правильными и своевременными. По мнению заместителя председателя Заксобрания Новосибирской области Валерия Ильенко, жителям региона, бизнесу нужно обязательно прислушаться к обращению президента страны, решениям правительства и губернатора. «Многие, к сожалению, недопонимают серьезности момента. Я считаю, что меры нужно вводить более жесткие, более строгие, чтобы они носили не рекомендательный характер, как сейчас, а были прямыми указаниями. Нам необходимо обезопасить Новосибирскую область. Сегодня эта возможность есть, завтра ее может не быть. Да тяжело, да придется пойти на непопулярные меры, но должны это делать. Я, как руководитель предприятия, которое занимается пассажирскими перевозками, отправил почти половину сотрудников на удаленную систему работы и постараюсь сделать так, чтобы эти меры на отразились на работниках, будем всесторонне их поддерживать», – отметил зампред Заксобрания.

Заместитель председателя комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Заксобрания Новосибирской области Александр Аксёненко считает, что руководство региона действует в соответствии с вызовами настоящего времени. «Конечно же, каждый день такой изоляции негативно сказывается на экономических показателях региона, на малом и среднем бизнесе. Но эти меры необходимы, если мы хотим сдержать распространение коронавирусной инфекции, чтобы эпидемия не приобрела таких масштабов, как в других странах. Поэтому считаю, что эти меры правильные и нужно быть сознательными и, по возможности, находиться дома, чтобы не усугублять ситуацию», — отмечает депутат.

Это мнение разделяет и член комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам ЗС НСО Илья Поляков. «Меры правильные, конечно. Но каждый день простоя – урон для экономики. Некоторые заведения больше не откроются. И все же здоровье дороже. Если будет введен обязательный карантин, придется останавливаться всем. Хотя мне тяжело даже представить, как это будет», – отметил депутат Заксобрания.

Новосибирский политолог Яков Савченко считает, что меры, предпринимаемые сегодня органами власти, уже запоздали. По его словам, впустую было потеряно 2 месяца, которые можно было бы употребить для разработки индивидуальной программы действий в каждом субъекте Федерации. Для политолога совершенно очевидно, что меры продлят на неопределенный срок, и они будут расширяться и ужесточаться. «Ясно, что они на текущий момент необходимы, какими бы губительными они не были для экономики, – отметил Яков Савченко. – Нужно хотя бы на последнем этапе постараться выиграть дополнительное время для того, чтобы максимально разгрузить систему неотложной медицинской помощи, уменьшить будущую нагрузку на аппараты искусственной вентиляции легких и получить хоть какое то временное преимущество для оценки ситуации в целом и экономической в частности, опираясь на опыт тех стран и регионов, которые переживают настоящую фазу существенно раньше, чем мы. Хорошего сценария быть не могло. Но если бы были приняты меры, о которых говорили некоторые, в том числе и я еще в январе, то у нас был бы шанс войти в фазу массового заражения не сейчас, в момент благоприятных температур для вируса, а в начале лета, когда условия для эпидемии были бы неблагоприятными».

А вот зампред комитета по строительству Заксобрания региона Вадим Агеенко уверен, что то, что сегодня происходит в стране и в мире – это просто искусственное нагнетание психоза. По его мнению, объективных предпосылок останавливать работу предприятий малого и среднего бизнеса нет. «В Новосибирской области проживает почти три миллиона человека, заболевших коронавирусом всего восемь. У нас нет тысяч заболевших ни в России, ни тем более в Новосибирской области. Ради чего поставили под удар, от которого многие так и не смогут оправиться, целый сектор экономики? Такое впечатление, что ситуацию искусственно нагнетают. Значит, есть какие-то серьезные макропричины. Я думаю, это связано не только с нефтью и падением курса рубля. Могу предположить, что идет смена элит. Подросшая новая элита не хочет больше оставаться в тени, хочет приблизиться к «кормушке». И любая из этих элит способна вывести людей на улицы. Я допускаю, что требования самоизоляции направлены, в том числе и на то, чтобы сдерживать возможные волнения», — считает депутат.

Еще более категоричен в своей оценке заместитель председателя Заксобрания Новосибирской области Анатолий Кубанов. По его мнению, то, что сейчас происходит в мире — это не более чем глобальная информационная психологическая операция, нацеленная на обрушение экономик стран второго и третьего мира, на перераспределение рынков. Депутат полагает, что не случайно совпало падение рынков с объявлением пандемии коронавируса. «Базовые цифры по смертности в той же Италии ничуть не увеличились по сравнению с цифрами прошлого года. Как умирали люди от старости, от болезней, так и умирают. Если бы действительно была какая-то значительная угроза, то должно было бы умирать гораздо больше людей. Этого, слава Богу, не происходит. Этот коронавирус, на мой взгляд, не отличается от заурядных ежегодных эпидемий гриппа и ОРВИ. А вот беспрецедентные меры, которые предпринимаются в глобальном масштабе правительствами всех стран мира – карантины, введение комендантских часов, ограничение передвижения, самоизоляция – это то, о чем ни один тоталитарный режим от Чингисхана до Гитлера мечтать не мог. То есть построили систему подавления воли и перевода на домашний арест миллионов граждан по всей планете. Эти меры носят, прежде всего, тоталитарный характер, когда людей заставляют добровольно принимать условия глобального информационного концлагеря. Сегодня на наших глазах оживают антиутопии, которые описывали социальные футурологи. Отрабатываются новые системы социального и политического подавления личности, когда якобы за нарушение какого-то карантинного режима, полицейских норм человеку дают срок. Вот, где на мой взгляд, нарушение гражданских прав, прав личности. И все это приведет к построению единого информационно-цифрового концлагеря. Вот, к чему, по моему мнению, все это движется. Поэтому все, что происходит сейчас — это глобальная информационная галлюцинация и не имеет никакого отношения ни к эпидемии, ни к распространению инфекции. Каждый день в мире умирает 5 тысяч людей от туберкулеза. Но из-за этого ни аэропорты не закрывали, ни города не блокировали. А это куда как опаснее болезнь! Никто не блокирует весь африканский континент из-за того, что в Африке по полмиллиона людей каждый год умирает от малярии. А тут вводятся беспрецедентные меры. Это приведет к обнищанию населения и обрушит слабые национальные валюты стран третьего и второго мира. И конечно, ответственные социально-ориентированные правительства, которые думают о процветании своего народа, должны действовать реалистичнее. Потому что пандемия бедности и массовое инфицирование страхом на мой взгляд будут иметь гораздо худшие последствия», — считает зампред Заксобрания.

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