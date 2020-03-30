Власти Новосибирской области представили законопроект, позволяющий лишать статуса регионального оператора по обращению с отходами. Норма «позволит расторгнуть взаимоотношения с юридическим лицом в случае недобросовестного исполнения им своих обязанностей».

Как сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области, документ в понедельник представил министр ЖКХ и энергетики Денис Архипов. Глава министерства подчеркнул, что полномочия по лишению регоператора статуса региональные власти получат впервые. «Мы дополнительно юридически проясняем порядок отношений с региональным оператором, в частности, норма позволит расторгнуть взаимоотношения с юридическим лицом в случае недобросовестного исполнения им своих обязанностей в сфере обращения с ТКО», — пояснил Денис Архипов.

Статус регионального оператора по обращению с ТКО входящая в группу «ВИС» компания «Экология-Новосибирск» получила летом 2018 года. По соглашению, в новом статусе компания приступила к работе с января 2019 года, соглашение рассчитано на 10 лет. Заход регоператора на новосибирский рынок был непростым, он осложнялся бизнес-конфликтами с перевозчиками мусора и судебными тяжбами с задолжавшими по договорам за вывоз мусора юрлицами.

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