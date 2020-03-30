Премьер-министр России на оперативном совещании с вице-премьерами, прошедшем 30 марта, поручил главам регионов по примеру Москвы проработать введение дополнительных мер по борьбе с коронавирусом, в частности самоизоляцию.

«Прошу руководителей субъектов Российской Федерации обратить внимание на опыт коллег из Москвы и Московской области и проработать возможность введения подобных мер в своих регионах», — сказал премьер-министр. Его слова приводит ТАСС.

Меры, предпринятые руководителями Москвы и Московского региона предусматривают режим самоизоляции для граждан всех возрастов. Исключения составляют те случаи, когда люди нуждаются в экстренной медицинской помощи, покупке продуктов. Также жители могут ездить на работу, если она не была приостановлена.

Мишустин так же отметил, что распространение режима самоизоляции на граждан всех возрастов будет подробнее обсуждаться на президиуме Координационного совета по нераспространению новой коронавирусной инфекции.

Премьер также заявил заявил, что главная задача властей сейчас — работа на опережение, чтобы минимизировать распространение коронавируса в стране.

«Мы в режиме реального времени мониторим ситуацию с распространением коронавирусной инфекции. Подчеркну, что те решения, которые были приняты президентом, правительством, были абсолютно оправданы, чтобы максимально защитить людей, чтобы наша система здравоохранения справлялась с лечением заболевших», — сказал Мишустин.

Напомним, сегодня, 30 марта, Андрей Травников заявил о готовности привлечь прокуратуру и трудовую инспекцию к контролю за соблюдением работодателями мер по противодействию коронавируса.

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