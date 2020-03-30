Стоп COVID-19: правительство Новосибирской области одобрило дополнительные меры по борьбе с эпидемией

Ежемесячные региональные меры социальной поддержки семьям с детьми продлеваются до 30 сентября 2020 года — об этой и других мерах связи с противодействием коронавирусу правительство региона объявило 30 марта.

Приостановлены проверки юридических лиц, перечень непродовольственных товаров первой необходимости дополнен, а ежемесячные региональные меры соцподдержки семьям с детьми продлеваются в беззаявительном порядке до 30 сентября 2020 года — об этом сообщает сегодня пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области .

На заседании правительства региона, которое прошло под председательством губернатора Андрея Травникова, был одобрен проект постановления правительства Новосибирской области «Об особом порядке продления отдельных мер социальной поддержки семьям с детьми». Министр труда и соцразвития Новосибирской области Ярослав Фролов, сообщил, что предлагается установить, что с 1 апреля 2020 года по 30 сентября 2020 года в беззаявительном порядке осуществляется продление на последующий период двух региональных мер социальной поддержки: ежемесячной выплаты в размере прожиточного минимума на детей, установленного на территории Новосибирской области и о ежемесячном пособии на ребенка. Эти меры поддержки будут продлены автоматически.

Также правительство региона одобрило проект распоряжения правительства Новосибирской области «О приостановлении назначения проверок». И.о. министра экономического развития Новосибирской области Лев Решетников отметил, что исключением станет проведение внеплановых проверок, основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера. Также будут проводиться проверки, результатом которых является выдача лицензий, аттестатов, разрешений, аккредитаций и иных документов, имеющих разрешительный характер.

Кроме того был утвержден дополнительный перечень непродовольственных товаров первой необходимости: товары для предупреждения пожаров и пожаротушения, медицинские изделия и дезинфицирующие средства средства индивидуальной защиты, автозапчасти, санитарно-технические изделия, очки, линзы, средства связи (мобильные телефоны, сим-карты).

Напомним, сегодня, 30 марта, Андрей Травников заявил о готовности привлечь прокуратуру и трудовую инспекцию к контролю за соблюдением работодателями мер по противодействию коронавируса.

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