В Новосибирской области приостановят проверки бизнесменов

Власти Новосибирской области представили проект распоряжения о приостановлении назначения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей до 1 мая текущего года.

Документ в понедельник на заседании правительства региона представил глава минэкономразвития Лев Решетников. В соответствии с распоряжением, предполагается приостановка до 1 мая 2020 года назначения проверок коммерсантов, в отношении которых применяются положения ФЗ-294 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

По словам Льва Решетникова, исключением станет проведение внеплановых проверок, основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, а также проверок, результатом которых является выдача разрешений, лицензий, аттестатов, аккредитаций и иных документов, имеющих разрешительный характер. Вместе с тем, предполагается предусмотреть необходимость проведения проверок, уже назначенных в срок не позднее 31 марта текущего года.

В конце минувшей недели постановление о приостановке проведения контрольно-надзорных мероприятий с 20 марта подписал руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов. В соответствии с приказом федерального надзорного ведомства № 171, приостановка также касается предпринимателей, попадающих под ФЗ-294. Внеплановые проверки, а также проверки для выдачи документов разрешительного характера продолжатся.

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