Сбербанк перенес работу с инвестициями в онлайн

В мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» появилась возможность вложить деньги в индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) и стратегии доверительного управления от «Сбербанк Управление Активами».

Первые инвестпродукты в «Сбербанк Онлайн» появились в начале марта — теперь клиенты банка могли вложиться в паевые инвестиционные фонды без визита в офис. Сейчас в мобильном приложении представлен широкий набор инвестиционных продуктов от «Сбербанк Управление Активами». Чтобы открыть один из них, нужно нажать на знак «+» в разделе «Инвестиции и пенсии» и выбрать соответствующий раздел.

«Мы продолжаем последовательно расширять для клиентов Сбербанка возможности для инвестирования онлайн. Ранее мы обеспечили доступ к 18 открытым паевым фондам, а сейчас предлагаем новые инструменты — индивидуальные инвестиционные счета и стратегии доверительного управления, — прокомментировала старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Наталья Алымова. — Теперь каждый клиент может выбрать в «Сбербанк Онлайн» инвестиционный продукт, максимально соответствующий его целям».

Минимальная сумма вложений при открытии ИИС в «Сбербанк Онлайн» составляет 10 тыс. рублей (в отделениях — 90 тыс. рублей), максимальная сумма— 1 млн рублей в год.

«Индивидуальный инвестиционный счет от управляющей компании обладает двумя главными преимуществами. Во-первых, это готовое решение — клиенты избавляют себя от рисков, связанных с самостоятельным выбором бумаг и операциями с ними, и доверяют это профессионалам. Во-вторых, вне зависимости ситуации на фондовых рынках владелец ИИС всегда может рассчитывать на возврат налога в 13%, — добавил генеральный директор «Сбербанк Управление Активами» Евгений Зайцев. — Отмена 1% комиссии при оформлении онлайн делает наш ИИС еще более эффективным инструментом вложений».

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