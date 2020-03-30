Компания «МегаФон» объявила о пополнении образовательного контента на маркетплейсе «МегаФон Образование». Если раньше оператор размещал там только чужие продукты, то новый курс он составил сам и темой этого курса стала технология 5G. Также, в текущей ситуации, когда многие вынуждены оставаться дома, «МегаФон» на ближайший месяц открыл бесплатный доступ ко всем курсам платформы.

Курс по 5G от «МегаФона» стал первым онлайн-курсом по этой теме на русском языке. В нем собрана и структурирована вся ключевая информация о стандарте связи пятого поколения, возможностях, которые он дает для развития высоких технологий и изменения целых отраслей экономики. Помимо него, платформа «МегаФон Образование» предлагает курсы по направлениям IT, менеджмента, маркетинга и финансов. Всего на сервисе выложено 68 партнерских и собственных курсов.

Фактически, курс по 5G стал не первым собственным онлайн-курсом «МегаФон Образования», а вторым – первый авторский курс посвящен созданию и разработке электронных учебных материалов. То есть, по сути, играл роль «учебника для учителей».

В ближайшее время планируется запуск курсов по личной эффективности, управленческим навыкам, переговорным техникам, Robot Framework для автоматизации тестирования и другим темам, интересным молодым специалистам, студентам профильных вузов, школьникам старших классов. Любой курс на маркетплейсе «МегаФон Образование» можно пройти за несколько дней или занимаясь в своем ритме – ограничений по времени прохождения нет. Длительность урока составляет 5-15 минут – удобно смотреть со смартфона.

Стоимость курсов начинается от 20 руб. в день. При этом абоненты «МегаФона» могут оплачивать курсы со счета, привязанного к номеру телефона, по дням или раз в месяц. Сейчас, когда многие вынуждены оставаться дома, а образовательные учреждения отправили школьников и студентов на каникулы, «МегаФон» сделал доступ ко всем своим курсам бесплатным – как минимум, на месяц.

Успешное прохождение курса по основам баз данных и выполнение тестового задания дает возможность пройти стажировку в «МегаФоне». Пока это предложение действует только по курсу 5G, но, как обещают представители «зеленого» оператора, скоро оно появится и у ряда других курсов.

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