В Новосибирске власти проверяют соблюдение мер профилактики распространения коронавируса

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть проконтролирует с качество обработки и дезинфекции воды на объектах «Горводоканала», а областной минтранс проверит санобработку общественного транспорта.

На 31 марта назначена проверка соблюдения мер профилактики распространения коронавируса и качества обработки и дезинфекции воды на объектах МУП «Горводоканал». Мэр Новосибирска Анатолий Локоть такие объекты муниципального предприятия как канализационно-насосную станцию № 17 и насосно-фильтровальную станцию – НФС-5, после чего подведёт итоги выездного совещания.

Замминистра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Вячеслав Невежин и представители руководства департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска 31 марта посетят автотранспортное предприятие города Новосибирска. Они проверят организацию подготовки автобусов перед выходом на рейс: уборку, дезинфекцию салонов, предрейсовый технический осмотр.

Напомним, в Новосибирском метро в связи с угрозой коронавируса изменится режим работы.

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