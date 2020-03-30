В Кемерове назначен новый начальник таможни

Ранее новый главный таможенник Кемерово возглавлял Бурятскую таможню, а также занимал руководящие посты в таможенных органах Северо-Запада России.

Приказом ФТС России от 19 марта 2020 года Полетаев Андрей Владимирович назначен на должность начальника Кемеровской таможни с 30 марта. Службу в таможенных органах он начал в 1995 году в должности инспектора отдела таможенного оформления Архангельской таможни Северо-Западного таможенного управления.

В разные годы Полетаев руководил отделениями таможенных расследований, административных расследований Поморского таможенного поста, отделом административных расследований Архангельской таможни, Поморским таможенным постом, был первым заместителем начальника Архангельской таможни. В последнее время Полетаев возглавлял Бурятскую таможню.

Имеет высшее юридическое образование: закончил Международный институт управления по специальности «Юриспруденция».

Напомним, недавно Дмитрий Ходаков был утвержден в должности главного следователя новосибирской полиции.

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