На Алтае зарегистрирован первый случай COVID-19

Заболевшая женщина прибыла из Доминиканской Республики и находилась в режиме самоизоляции на дому. Через десять дней с момента приезда в Россию после лабораторного обследования у нее была выявлена коронавирусная инфекция.
Результат заражения был подтвержден в государственном Новосибирском научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».
В настоящее время женщина находится на лечении в инфекционном отделении Городской больницы №5. Состояние пациентки удовлетворительное, клинических симптомов заболевания нет.
Службами и ведомствами Алтайского края установлены контактные лица, организовано медицинское наблюдение и лабораторное обследование. Проверяют мужа заболевшей женщины, он также изолирован, его анализы в настоящее время находятся на исследовании в лаборатории «Вектор». Оперативная информация о первом случае и развитии ситуации на контроле у губернатора края Виктора Томенко.
Напомним, в минувшие выходные в Новосибирске зарегистрирован ещё один случай заражения коронавирусной инфекцией..