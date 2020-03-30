На Алтае зарегистрирован первый случай COVID-19

Заболевшая женщина прибыла из Доминиканской Республики и находилась в режиме самоизоляции на дому. Через десять дней с момента приезда в Россию после лабораторного обследования у нее была выявлена коронавирусная инфекция.

Результат заражения был подтвержден в государственном Новосибирском научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».

В настоящее время женщина находится на лечении в инфекционном отделении Городской больницы №5. Состояние пациентки удовлетворительное, клинических симптомов заболевания нет.

Службами и ведомствами Алтайского края установлены контактные лица, организовано медицинское наблюдение и лабораторное обследование. Проверяют мужа заболевшей женщины, он также изолирован, его анализы в настоящее время находятся на исследовании в лаборатории «Вектор». Оперативная информация о первом случае и развитии ситуации на контроле у губернатора края Виктора Томенко.

Напомним, в минувшие выходные в Новосибирске зарегистрирован ещё один случай заражения коронавирусной инфекцией..

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